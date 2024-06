Con l'estate al via ai lavori: da sabato la linea 4 diventa bus tra il centro e Mirafiori

Da sabato i tram della linea 4 si fermano in corso Lepanto (davanti all'Ipermercato Carrefour): chi vuole proseguire in direzione Mirafiori sarà obbligato a prendere il bus e viceversa per circa un mese e mezzo. Per contenere i disagi per i passeggeri, si è deciso di aprire diversi cantieri in contemporanea, che dureranno fino a fine luglio.