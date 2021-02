I migliori prestiti personali del 2021: la guida completa

Molta gente vista la situazione attuale del mercato sta considerando la possibilità di avvalersi di una tipologia di finanziamento che possa permettere l'accesso al credito desiderato ma il richiedente dovrà destreggiarsi fra tassi, TAN, TAEG, tipologie di finanziamento online richiedibile, enti che si occupano di rilasciare il finanziamento tutti questi passaggi tendono a confondere il richiedente e quindi a cadere in scelte errate.

Districarsi fra tassi d’interesse, TAN e TAEG

Con la crisi finanziaria scaturita dal COVID-19 in atto, sempre più soggetti si sono dovuti avvalere di forme di finanziamento personale per venire incontro alle spese di gestione delle attività che purtroppo, non riescono ad essere compensate dai minori introiti. I soggetti interessati ad ottenere un finanziamento personale debbono fare i conti con il labirinto rappresentato dai sistemi e dalle variabili di accesso al finanziamento. Qualora tu fossi interessato ad ottenere un finanziamento personale per le tue spese, dovrai avvalerti di istituti di credito specializzati nel finanziamento.

Sarà essenziale durante la scelta del prestito, considerare il tasso d’interesse medio praticato dalle finanziarie che operano nel settore confrontando i diversi preventivi sul sito www.simulazioneprestito.com . Per quanto riguarda il TAN (Tasso Annuale Nominale) è importante perché esprime in percentuale e su base annua gli interessi relativi al prestito, ovviamente più il TAN sarà basso più le rate mensili che si dovranno pagare saranno ridotte. Un ulteriore parametro da considerare durante la fase di ricerca del finanziamento è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che esprime il costo complessivo del prestito tenendo conto anche delle spese connesse allo stesso, un basso TAEG porterà quindi un risparmio sul costo complessivo del finanziamento.

Quali sono i migliori prestiti che il mercato offre nel 2021?

Destreggiarsi fra tutte le varie società che si occupano di finanziamenti non è facile. Fra numeri e percentuali è facile perdersi quindi cercherò di guidarti fra le possibili alternative che offre l’attuale mercato. Senza dubbio non si può non tenere in considerazione il prestito erogato dalla Younited che presenta un TAN pari al 4,39% ed un TAEG pari al 6,11% con una rata pari 231,69€ al mese che senza dubbio farà gola ai più.

Fra i finanziamenti personali convenienti di questo 2021 non possiamo non considerare il prestito Findomestic , che presenta un TAN pari al 6,01% ed un TAEG pari al 6,18% con una rata pari a 232,05€ al mese. Un ulteriore alternativa viene proposta dall’AGOS, che propone un prestito personale con un TAN pari al 6,67% ed un TAEG pari al 6,88% con una rata mensile pari a 235,73€.

Fra le maggiori scelte possiamo annoverare anche il finanziamento erogato dalla Banca Sella che presenta un TAN pari al 7,20% ed un TAEG pari al 7,52% con una rata mensile pari a 238,75€. Questi sono senza ombra di dubbio i migliori prestiti personali che il mercato possa offrire in questo periodo di crisi, scaturita dalla pandemia da COVID-19 che ha portato una significativa riduzione della spesa da parte delle famiglie e di conseguenza un calo degli introiti per gli esercenti e le aziende oltre che un calo significativo dei posti di lavoro.