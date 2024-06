Imbarchino e Magazzino sul Po fanno squadra per l'estate al Valentino tra cinema, musica e libri

L'Imbarchino e Magazzino sul Po quest'anno insieme per creare un palinsesto di eventi ancora più coinvolgente e variegato per l'estate dei torinesi.

Read me by the River

Dal 26 giugno al 17 luglio, dalle 18.30, la rassegna dedicata ai libri che si svolgerà tra la terrazza Armida, lo spazio antistante Imbarchino del Valentino, e la spiaggia di Magazzino sul Po. In collaborazione con ADD Editore, si terrà inoltre la presentazione di tre libri e un incontro con una parte della redazione della rivista multimediale Lucy Sulla Cultura.