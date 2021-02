Torino, una vacanza a misura di famiglia

Magica, affascinante e ricca di intrattenimenti di ogni tipologia. La città di Torino si presta alla perfezione per essere la meta di una vacanza dove tutta la famiglia si diverte. Ecco alcune delle attrazioni che si possono vedere durante il proprio soggiorno.



Quando si prende la decisione di visitare la città di Torino, oltre a scegliere la tipologia di struttura dove soggiornare, è bene pianificare con attenzione quali saranno le attrazioni da visitare.



Se per la scelta del luogo dove soggiornare è facile, il catalogo di proposte di Eurospin Viaggi è ricco di proposte per una vacanza per la famiglia ordinate in modo chiaro e semplice, un po' meno è decidere quali sono le attrazioni da visitare durante il proprio soggiorno.



In questa guida, sono presenti una serie di spunti che possono semplificare la realizzazione di un itinerario ideale per far divertire i propri figli e allo stesso tempo conoscere alcune delle peculiarità che questa città ha da offrire.

Cosa vedere a Torino con tutta la famiglia?

“City Sightseeing Torino”, il mezzo perfetto per muoversi lungo le strade di Torino alla scoperta di ogni attrazione che compone il centro cittadino di questa città. Questi autobus che si possono vedere in tutte le maggiori città del mondo permettono di raggiungere le varie attrazioni dislocate nella città di Torino senza stancarsi. Inoltre, durante il viaggio, è possibile ascoltare l’audioguida che racconta i segreti di questa magica città. Tra le tappe più interessanti di questo giro, si possono includere le seguenti attrazioni.



Palazzo Reale

Una delle tappe obbligatorie per chi si trova in vacanza a Torino o nelle sue vicinanze. Il Palazzo Reale di Torino è stata la prima e più importante residenza Sabauda in Italia. Al suo interno, l’Armeria Reale è una delle zone più belle e interessanti da visitare con i bambini. Statue, armature di ogni sorta e foggia potranno essere il punto di partenza ideale per fantasticare su mille storie da raccontare ai propri amici una volta tornati alla propria abitazione. Per un attimo di riposo, i giardini del Palazzo Reale sono un polmone verde di Torino apprezzato anche dagli abitanti di questa magnifica città.

Il museo Egizio

Più di 40 mila oggetti (la maggior parte esposti nelle teche lungo le sale del museo), rendono il museo Egizio di Torino il secondo museo egizio per importanza al mondo dopo quello del Cairo.



Per evitare le lunghe code all’ingresso, in particolare nei fine settimana, è bene prenotare il proprio biglietto direttamente sul sito del museo o mediante un partner convenzionato. Durante i weekend, sono organizzate visite guidate, laboratori e attività didattiche.



Venaria Reale

A circa 10 Km dal centro cittadino di Torino, si può ammirare la Venaria Reale. Dopo il Palazzo Reale, la Venaria era la residenza sabauda per eccellenza. La sua maestosità e la bellezza dei suoi interni, hanno portato nel passato alla nascita di un proverbio in dialetto che recita: “Chi a vëd Turin e nen la Venaria, a vëd la màre e nen la fija” (“Chi vede Torino e non Venaria, vede la madre e non la figlia”).



Durante la visita della Venaria, mediante l’utilizzo di una penna puntatore, si potrà ascoltare una serie di registrazioni che narrano la storia e i segreti di questo luogo così imponente e regale.



Cioccolato in mille varianti

Una città così magica e regale, non poteva che essere la patria del cioccolato. Per chi ama questa dolcezza, a Torino potrà trovare il cioccolato presentato in mille varianti una più buona dell’altra. Dalle “semplici” tavolette di cioccolato in purezza ai gianduiotti. Uno dei cioccolatini più iconici e rappresentativi che tutto il mondo conosce. L’unione di cioccolato, latte e nocciole hanno dato vita a questo dolce che rappresenta in tutto e per tutto la qualità della produzione dolciaria di Torino.

A dispetto di quello che molti pensano, la città di Torino è a misura di bambino e può regale bellissimi ricordi ai più piccoli ma anche ai genitori. I tanti musei, i palazzi e una proposta gastronomica così variegata non possono che renderla perfetta per chi vuole trascorrervi un fine settimana o una vacanza di una settimana con tutta la famiglia.