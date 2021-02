Controlli della Polfer nelle stazioni: un arresto e 14 denunciati

A Torino il personale del Settore Operativo di Porta Nuova ha indagato due minorenni di 16 anni per tentato furto aggravato in concorso. I due giovani hanno tentato di rubare due casse bluethooth del valore di 260 euro in un esercizio commerciale della stazione. Sorpresi dal personale di sicurezza del negozio mentre cercavano di guadagnare la fuga, occultando gli oggetti sotto gli indumenti e dopo avere tolto l’antitaccheggio, sono stati intercettati dai poliziotti, che, dopo aver riconsegnato il materiale sottratto al proprietario, hanno riaffidato i due ragazzi ai rispettivi genitori.