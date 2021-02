Alassio, la Città degli Innamorati, "sboccia" per San Valentino

Si avvicina il giorno più romantico dell’anno: San Valentino. Con un piccolo tocco di fortuna in più: quest’anno il 14 febbraio cade proprio di domenica. Quindi, in un momento in cui il Covid-19 sembra finalmente far tirare “un piccolo sospiro di sollievo” al Ponente Ligure, con numeri che calano e l’arrivo di una tanto ambita “zona gialla” che a breve potrebbe anche diventare “bianca”, perché non sognare e non iniziare a progettare un weekend romantico ad Alassio, la “perla” del Ponente Savonese e Città degli Innamorati per eccellenza?

E se non sarà proprio il weekend del 13-14 febbraio, perché non prendere in esame il successivo?

La Liguria, dopo le ultime piogge di gennaio, ci sta infatti regalando un febbraio mite, con temperature sopra le medie di stagione (anche di 16-18° nelle ore più calde) e, secondo le previsioni, questo clima favorevole potrebbe accompagnarci fino a Pasqua.

Quindi quale contesto migliore per sorseggiare un aperitivo all’aperto? I dehors sono stati opportunamente ampliati, distanziati e sanificati, l’ambiente è sicuro e, dopo una passeggiata davanti allo storico Muretto, simbolo dell’amore sovrastato dalla statua dei fidanzatini conosciuta in tutta l’Italia e nel Mondo, ci si può rilassare respirando una sana aria di mare mentre si degustano prodotti di qualità ed eccellenze del territorio.

Le attività alassine sono pronte, come ci racconta Carlomaria Balzola, presidente di AssoRistoBar, associazione di categoria che raduna le attività di somministrazione, affiliata Confcommercio: “Abbiamo predisposto tutte le nostre attività in maniera attenta e rigorosa e adesso siamo felici di accogliere i nostri gentili ospiti in piena serenità e in un ambiente tranquillo e sicuro. Tutti i locali, dal mare al centro storico, vogliono offrire alla clientela un tranquillo momento per rilassarsi e per tornare a vivere la città con il sorriso sulle labbra. Non solo: speriamo a breve, compatibilmente con quanto sarà previsto dai prossimi decreti legislativi, di varare anche le aperture serali, perché qui è tangibile la voglia di tornare alla normalità. Alassio ha recepito perfettamente il fatto di essere stata l’area del primo cluster in Liguria, abbiamo tratto insegnamento da questa esperienza e infatti, nel corso dei mesi, i numeri ci hanno dato ragione. Abbiamo applicato alla lettera ogni regola e se possibile abbiamo fatto ancora di più. Il personale delle nostre attività è preparato, i tavoli sono distanziati, tutti sono equipaggiati con DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e invitano la clientela a fare altrettanto. E all’ingresso troverete il gel igienizzante”.

Alle parole di Carlomaria Balzola fanno eco quelle di Loredana Polli, presidente del Consorzio Un Mare di Shopping, anch’esso affiliato Confcommercio: “Questa domenica, 14 febbraio, faremo una versione invernale dei ‘Saldinbanco’, ribattezzata ‘Saldinlove’. Le occasionissime potranno essere visionate davanti alle attività commerciali nel budello e in via Dante. Un modo per dimostrare alla gente che anche in questo momento particolare si può fare shopping in sicurezza. E all’interno, con ingressi contingentati, si può trovare il regalino dell’ultimo minuto, non solo al fidanzato o alla fidanzata ma ad amici e parenti. Da qui a Pasqua stiamo preparando tante iniziative legate a offertissime, nuovi arrivi, nuove collezioni e moda primavera-estate 2021. Speriamo che a Pasqua si sia tornati alla normalità: gli anni scorsi nelle festività pasquali riempivano la città di fiori, quest’anno vogliamo farlo ancora di più, per simboleggiare la nostra voglia di rinascita.

E poi – ricorda ancora Loredana Polli – da circa un anno ad Alassio abbiamo attivato il CIV Virtuale, una piattaforma che ci permette di offrire i nostri prodotti anche on line, abbiamo affezionati clienti in mailing list che ci seguono per essere sempre aggiornati su offerte e proposte e comprende i commercianti tutta Alassio. Questo progetto ci aiuta anche a coordinarci tra di noi e a promuovere gli eventi futuri. E grazie a questo ‘CIV senza confini’ abbiamo scoperto di avere dei ‘lovers’ che seguono Alassio da tutto il mondo”.

Conclude l’assessore al commercio di Alassio Fabio Macheda: “L’assessorato al commercio del Comune di Alassio ha fatto in modo, durante tutta la pandemia, di essere sempre accanto agli operatori e all’intero tessuto commerciale alassino, che raggruppa quasi un migliaio di partite Iva legate ai settori economici del commercio e del turismo. Parliamo di persone che hanno patito come non mai questa crisi economica legata al Covid-19. Da parte nostra si è voluto, con le associazioni di categoria in sinergia col Comune, portare avanti le iniziative che tengono alta la bandiera del commercio alassino. Ricordo su tutte il buon successo del tradizionale concorso di Natale, seppur meno frequentato per ovvie ragioni, ma anche la piattaforma per le consegne a domicilio e ora guardiamo al San Valentino come una bella opportunità che ci prepara alla Pasqua, sperando di tornare gradualmente ma al più presto a una vita fatta di normalità”.