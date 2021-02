Discarica abusiva in via Stradella, rabbia dei residenti: “Vogliamo le foto trappole a Torino Nord”

Discarica abusiva in via Stradella, i residenti chiedono l'installazione delle foto trappole

Ennesima discarica abusiva a Torino Nord, con tanto di poltrona. E’ questa la segnalazione che arriva da Paolo Biccari, esponente dei Moderati e residente in Circoscrizione 5, che accende la luce sull’abbandono di rifiuti nel parcheggio tra via Gramegna e l’angolo con via Stradella.

“Durante il sopralluogo abbiamo rinvenuto rifiuti di ogni tipo. Sono ormai numerose le discariche che i cittadini ci hanno segnalato nella periferia nord della città”. Da qui la richiesta al Comune di Torino: l’installazione delle foto trappole, considerate un deterrente efficace, in grado di porre freno a un problema dilagante su tutto il territorio cittadino.

“La colpa è sicuramente di cittadini incivili che abbandonano nelle strade rifiuti invece di chiamare il numero verde Amiat, che vogliamo ricordare, offre il servizio di ritiro ingombranti in maniera gratuita, ma crediamo che anche in questa periferia debbano essere installate le fotocamere”, ha spiegato Biccari.