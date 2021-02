Finisce in rete il video di un'udienza al tribunale dei minori di Torino, fioccano le polemiche

È finito sui social network, ed è stato anche corredato da una lunga serie di commenti, un video che racconta le fasi di un'udienza celebrata a porte chiuse dal tribunale per i minorenni di Torino.

Gli autori del filmato dovrebbero essere alcuni degli indagati, tutti di età inferiore ai 18 anni. Si è trattato, in particolare, di un incidente probatorio. Procura e tribunale per i minorenni, in una lettera diffusa negli uffici giudiziari, parlano di "episodio increscioso" e annunciano un provvedimento: chiunque debba partecipare a un'udienza (con l'esclusione di avvocati, magistrati personale di cancelleria e operatori dei servizi sociali) dovrà depositare il cellulare in un'apposita cassetta.

I ragazzi, in particolare, hanno firmato l'interno dell'aula in un momento in cui il giudice non era presente perché doveva interrogare un testimone in un luogo separato. Quindi hanno postato il filmato sui social con commenti sulla vicenda processuale.