La lettera del Coordinamento Aurora 2020: “Il problema della casa è strutturale e lo sgombero di alloggi occupati non è la soluzione”

Il Coordinamento Aurora 2020, formatosi durante la prima ondata di pandemia di Covid-19 dall'unione di diverse realtà e associazioni attive nel quartiere con l'obiettivo di supportare le famiglie più in difficoltà, ha scritto una lettera alle istituzioni sul problema della casa, giudicato come strutturale e non emergenziale. Il documento è stato firmato, tra gli altri, da Educadora, Arteria, Fuori di Palazzo, Associazione Islamica delle Alpi, Eco dalle Città e Casa Arcobaleno; i destinatari sono la sindaca di Torino Chiara Appendino, la Giunta Comunale, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e la relativa Giunta.

No agli sgomberi

Il Coordinamento ribadisce, in particolare, la propria contrarietà alle modalità utilizzate in occasione dello sgombero del palazzo occupato di corso Giulio Cesare 45, all'interno del quale erano presenti una decina di minori: “Abbiamo modo - si legge nella lettera – di toccare con mano, quotidianamente, quanto il problema abitativo sia strutturale e in continua espansione, con un aumento degli sfratti per morosità e delle richieste di alloggi di edilizia popolare a canone convenzionato come evidenziato anche dal progetto AuroraLab del Politecnico. Non riteniamo possa essere costruttiva e civile un'operazione che all'alba sveglia violentemente adulti, bambine e bambini per accompagnarli in alloggi temporanei, in inverno e durante una pandemia, a maggior ragione durante una crisi sociale di cui è difficile ad oggi valutare la portata nel medio-periodo”.

Un approccio diverso

I sottoscrittori auspicano, sul tema, un approccio radicalmente opposto: “Abbiamo sempre sostenuto – aggiungono - che per risolvere i problemi del nostro quartiere fosse necessario porre al centro dell’attenzione le persone in situazioni di difficoltà e i loro bisogni. Senza politiche pubbliche di ampio respiro ed investimenti significativi nell'edilizia popolare e in progetti integrati di inclusione sociale non è possibile affrontare in maniera efficace il problema; gli sgomberi, in questo senso, ci sembrano solo un brutto modo per nascondere la polvere sotto il tappeto. La sicurezza che vogliamo per Aurora è questa: che tutte le persone possano avere una casa, un lavoro e una vita degna. Oggi a Torino questo non succede e, come nel resto del Paese, la forbice delle disuguaglianze si sta allargando”.

Garanzie sulle soluzioni abitative per le famiglie sgomberate

Perplessità vengono espresse anche sul sistema dei social housing: “Chi lavora nell'ambiente – proseguono ancora - sa bene che possono essere solamente sistemazioni temporanee perché, oltre ad avere un costo molto elevato non sostenibile dai beneficiari stessi, non offrono sufficienti garanzie di copertura dei tempi necessari per le progettualità di integrazione socio-lavorativa e sottraggono risorse ad altri soggetti fragili in una competizioni tra poveri da cui la politica sembra non voler uscire. Il rischio è, come accaduto in altre situazioni simili, che dopo qualche mese le persone si trovino di nuovo nell’incertezza e senza nessuna possibilità di autodeterminarsi. Vorremmo quindi avere delle garanzie sull'attuale sistemazione delle famiglie e sulle possibilità concrete di soluzioni abitative di lungo periodo”.

Confronto istituzionale

La richiesta, infine, è quella di organizzare alcuni momenti di confronto: “Richiediamo - concludono – un incontro pubblico sul tema della fragilità abitativa in città per discutere insieme sulle soluzioni messe in atto e sulle possibili alternative, nonché sulla preoccupante situazione sociale di moltissime persone. Siamo inoltre a disposizione per un confronto tra istituzioni e realtà sociali riguardo alle politiche inclusive di sostegno alle fragilità e a garanzia dei diritti di tutti gli abitanti del quartiere Aurora”.