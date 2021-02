Storia di un impiegato, che come secondo lavoro coltivava e confezionava "amnesia" [VIDEO]

Tre chili e mezzo di droga sequestrati e tre persone in arresto. E' il bilancio dell'operazione messa in atto nelle scorse ore dai carabinieri per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.



In particolare, a Venaria Reale, è finito in manette un impiegato italiano di 43 anni al quale, nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati sequestrati oltre 3,2 chili di marijuana, del tipo "amnesia", che teneva conservata in 21 buste di nylon. Nell’abitazione i militari dell’Arma hanno scoperto anche una piccola serra per la coltivazione della cannabis, con lampade per il riscaldamento e una ventola per l'aerazione.