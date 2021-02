Effetto Superbonus, a Torino si moltiplicano i cantieri: 390 pratiche presentate nell’ultimo anno

C’è un settore in fermento a Torino, quello dell’edilizia. I numeri parlano chiaro: il superbonus ha rimesso in moto il mondo dei cantieri. A rivelare questa rinnovata spinta sono le pratiche presentate presso gli Uffici Comunali del Settore Urbanistica Edilizia Privata: dal 1° gennaio 2020 a oggi, infatti, sono 390 le pratiche presentate (335 chiuse). Di queste, 49 sono state depositate nelle ultime cinque settimane, dal 1° gennaio 2021.

Per quanto riguarda le SCIA da novembre sono state 755 (di cui 275 nel 2021), mentre dal 1° gennaio 2020 il totale è 2226 per una media di circa 165 al mese. Le CILA nel 2021 sono state 1337, che diventano 3471 da novembre 2020 all’8 febbraio 2021, a fronte di 11175 dall’inizio dello scorso anno. Insomma, numeri che parlano chiaro, che non ammettono repliche.

“Si tratta di numeri che raccontano di una Città che si muove, di un settore edilizio che poco a poco ritorna su buoni livelli di attività, anche grazie agli incentivi attivati dal Governo Conte: particolarmente significativo il trend di crescita che segna un’incoraggiante progressione” spiega Antonino Iaria, assessore all’Urbanistica del Comune di Torino.