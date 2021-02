Il Liceo "Domenico Berti" donato alla Città Metropolitana dalla Compagnia di San Paolo

Lo storico liceo torinese "Domenico Berti" di via Duchessa Jolanda 27, un tempo istituto magistrale e oggi liceo linguistico e di scienze umane, è stato donato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dal suo ente strumentale, Fondazione per la scuola, alla Città metropolitana di Torino. Attualmente frequentano il liceo Domenico Berti oltre 1.300 studenti.

Si tratta della donazione di un complesso edilizio oggetto di un importante processo di adeguamento normativo, parte del patrimonio dello storico Educatorio Duchessa Isabella: oltre al Berti, l’atto di donazione riguarda anche la Scuola dell’infanzia Casa dei Bambini di via Goffredo Casalis 54 , trasferita al Comune di Torino, ed entrambi vanno a integrare la recente messa a disposizione della comunità della scuola media Giovanni Pascoli.

“Grazie a questo importante investimento da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione per la Scuola”, commenta la consigliera metropolitana con delega all’istruzione Barbara Azzarà, “la comunità educativa del liceo Berti di Torino ha a disposizione spazi di apprendimento idonei alla realizzazione di una didattica innovativa, fondamentale per lo sviluppo delle competenze dei nostri giovani studenti. La Città metropolitana di Torino ringrazia per questa opportunità”.