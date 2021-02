La cantante Neja ospite domani di Radio Nichelino Comunità

Mauro Forcina e Fulvio Favata, nichelinesi con ventennale esperienza nella conduzione radiofonica, sono protagonisti anche domani, come tutti i sabato mattina, su Radio Nichelino Comunità.

La puntata di domani, sabato 13 febbraio, in onda dalle 10 alle 12, avrà come ospite speciale Neja, pseudonimo di Agnese Cacciola, cantautrice italiana emergente. Il suo repertorio spazia da brani di musica celtica a quelli gospel, anche se è stata la dance a decretare il suo successo, con circa 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Agnese si appassiona alla musica sin da piccola, iniziando a suonare il pianoforte alla tenera età di 6 - 7 anni, proseguendone lo studio fino ai 15 anni di età, quando decide di iscriversi a scuola di canto. Inizia così a entrare a far parte di gruppi jazz e gospel, esibendosi in vari locali della sua città. Poi, nell'estate del 1996 Agnese viene contattata dal produttore Alex Bagnoli (conosciuto anche come Timmyti), come turnista per cantare un brano inedito intitolato "Find Me", facendo il suo debutto discografico.

Le ultime tappe della sua carriera l'hanno vista nell'Aprile 2019 tornare alla dance con il nuovo singolo, e nuovo videoclip, "I'm Calling You". La canzone è anche la colonna sonora dello spot Batarà. L'anno scorso l'ultimo singolo di Neja, intitolato "Desert Town".