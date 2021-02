Fiera A&T: l'edizione tutta digitale del 2021 va in archivio con oltre 4000 "presenze"

Oltre 4.000 utenti che hanno effettuato il proprio accesso a uno dei 50 eventi che hanno scandito i tre giorni di A&T 2021, la fiera dell'automazione che quest'anno - causa Covid - si è svolta obbligatoriamente in versione online.



E il bilancio finale di una 15esima edizione che ha contato sulla partecipazione "virtuale" 150 espositori e 160 relatori tra eventi, convegni, tavole rotonde e workshop.



Ma la giornata di chiusura, oltre ai numeri, ha portato con sé come ormai abitudine anche il premio per l'Innovazione 4.0: una ribalta cui hanno avuto accesso progetti legati all'intelligenza artificiale applicata a logistica e robotica, risparmio energetico e qualità dell’aria e un monopattino a tre ruote sicuro e sostenibile. A rappresentare il territorio torinese sono stati il Centro ricerche internazionale Fondazione Links e le start up Enerbrain e TO.TEM.



In particolare Fondazione LINKS, ente strumentale della Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino, ha presentato CPSwarm, un progetto che ha l’obiettivo di sviluppare applicazioni con sciami di droni e robot autonomi utilizzando soluzioni di intelligenza artificiale e collettiva, utili in diversi ambiti applicativi quali ad esempio logistica, robotica di servizio e smart city.



Enerbrain, invece, è una startup Incubata dall’i3P del Politecnico di Torino e che più volte negli ultimi tempi ha fatto sentire il proprio nome: in sinergia con Edison, ha studiato una soluzione per ottimizzare i consumi energetici del sito industriale, a parità di comfort per gli utenti. Il cuore della soluzione è costituito dal software di efficientamento energetico Enerbrain System.



L’idea di TO.TEM punta invece a rivoluzionare la micromobilità grazie a LYNX, un nuovo monopattino elettrico, tecnologico e tutto italiano, nato per ovviare a problemi di mancanza di sicurezza e qualità del prodotto e per superare la diffidenza di un’ampia fetta di mercato che al momento non viene servita. LYNX è un monopattino a tre ruote, con ruota anteriore più grande della media. Il prodotto a oggi è stato insignito di due premi di design: il Muse Design Award ed il Premio Best Practices di Confindustria Salerno nella categoria Design. TO.TEM è una startup di 5 persone che nasce da una realtà industriale, PUNCH Torino, che ha la sua sede è in corso Castelfidardo, proprio alle spalle del Politecnico.





[Il monopattino Lynx]



La vittoria - a pari merito - è andata a Bonfiglioli Riduttori, con il progetto IoTwins e a Rollwasch italiana S.p.a., con VibroBLAST.