"Forze dell'ordine contro la violenza", il corteo della polizia che chiede di chiudere Aska e vuole vedere Lo Russo [FOTO E VIDEO]

Qualche disagio al traffico con i bus deviati per dare spazio alla manifestazione. Per più di un'ora sono state deviate le linee 4 - 8 -10 - 13 - 19 - 29 - 51 - 55 - 56 - 59 - 59/ - 67 - 72 - 72/. Come fa sapere Gtt intorno alle ore 11,15 il percorso dei mezzi è stato ripristinato sul suo normale percorso.

La solidarietà della destra torinese

Le ragioni che animano la manifestazione odierna delle Forze dell’Ordine davanti alla Questura di Torino sono assolutamente sacrosante: l’escalation di violenza in atto, che vede gli uomini e le donne in divisa automatico bersaglio di ogni manifestazione o protesta di piazza, merita ferma condanna. Il rispetto della divisa è un valore imprescindibile, un fattore culturale prima ancora che politico. Spiace che certa politica continui a non prendere posizione, c’è un pericoloso ombrello di impunità intorno a certi gruppi di facinorosi e violenti”. Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia.

“Il Governo Meloni – continua la Ambrogio – ha fatto scelte nette, pur in un contesto difficile: 1,5 miliardi di euro stanziati con la manovra del 2023 per il rinnovo del contratto collettivo, 29mila assunzioni in due anni tra turn-over ed extra assunzioni, 100 milioni previsti all’interno del Decreto Fiscale in via di approvazione, di cui sono relatrice, a copertura degli straordinari delle forze di polizia, il deciso rafforzamento delle tutele e delle garanzie contenute all’interno del dl Sicurezza, anche con l’uso delle bodycam, così come la stretta alle manifestazioni violente e alle rivolte in carcere, senza dimenticare l’estensione della licenza anche per le armi non di servizio. E tanto altro, a dimostrazione di una vicinanza nei fatti, non solo a parole”.



“Esprimo tutta la mia solidarietà alle Forze dell’Ordine e ai militari che oggi sono scesi in piazza a Torino. Queste persone ogni giorno si prendono cura della nostra comunità e si impegnano per garantire la sicurezza dei nostri territori e del Paese. I sempre più frequenti attacchi degli antagonisti nelle strade, e quelli verbali di una certa sinistra che siede nei banchi delle istituzioni, non sono più tollerabili. Le scene che abbiamo visto al corteo studentesco di pochi giorni fa con 20 poliziotti feriti, l'occupazione della Mole e le devastazioni di negozi testimoniano che siamo di fronte a una deriva pericolosa.

La Lega continuerà a stare al fianco degli uomini in divisa che garantiscono l’ordine e la sicurezza con le leggi e la democrazia, contro ogni forma di odio ideologico”. Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte, presente alla manifestazione delle Forze dell’Ordine indetta oggi a Torino.

“Sono assolutamente condivisibili le proteste odierne, davanti alla Questura di Torino, da parte delle Forze dell’Ordine: da tempo denunciamo, con forza, la delegittimazione in atto da parte di certa politica - una vera e propria assicurazione di impunità per i professionisti del caos - nei confronti di servitori dello Sato che, con sacrificio e abnegazione, garantiscono l’ordine pubblico e la sicurezza di cittadini e Istituzioni. La politica che non condanna certe dinamiche non fa altro che alimentare gli estremismi: antagonisti, anarchici, centri sociali, collettivi e le frange dell’ambientalismo radicale sguazzano da sempre nel cerchiobottismo istituzionale”. Ad affermarlo Roberto Ravello, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.