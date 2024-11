Mirafiori, allarme per 250: rischio licenziamento per gli operai che avevano fatto le mascherine durante il Covid

"In attesa di nuove produzioni che chiediamo da tempo a gran voce, per un territorio che ha già pagato pesantemente negli ultimi anni il prezzo più alto in termini di perdita occupazionale e di riduzione del reddito da parte dei lavoratori, chiediamo che si mettano a disposizione tutti gli strumenti necessari per invertire la rotta a questo drammatico declino, anche a sostegno della tenuta sociale dell’intera area torinese", chiedono a gran voce i rappresentati dei lavoratori.

Paone (Uilm): "Primi licenziamenti da quando Fiat è a Torino"

Un'altra sfida, dunque, che vede unite tutte le sigle metalmeccaniche: Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione quadri. "La notizia dei 250 esuberi del reparto ex mascherine non fa che confermare la grave situazione che denunciamo da tempo. In mancanza di ammortizzatori sociali dedicati, questi lavoratori saranno i primi ad essere licenziati da quando a Torino esiste la Fiat", commenta Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino. "E' un fatto gravissimo, ma emblematico di una situazione sulla quale, come ribadito dai sindacati metalmeccanici, devono intervenire non solo le istituzioni locali, ma anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". Su questo tema Giorgio Airaudo, segretario generale di Cgil Piemonte, non le manda certo a dire. "Sono una riserva indiana ricavata negli anni, con inidoneità spesso maturate negli anni di lavoro. Fisica, ma anche psicologica. Sono i più deboli, mentre la campagna di dimissioni incentivate ha portato via 2000 persone a Torino. Se Stellantis li licenzia, è cattiveria pura".

Sara Rinaudo, segretario Fismic Confsal di Torino, è altrettanto dura: "Chiediamo con forza certezze e interventi immediati. Non possiamo permettere che 250 lavoratori, molti dei quali con ridotte capacità lavorative, rimangano senza tutele e senza lavoro. È una situazione inaccettabile che richiede un'azione tempestiva da parte del Governo con un piano straordinario di ammortizzatori sociali. Ad oggi, non ci sono strumenti normativi che possano garantire una copertura ai lavoratori dell’unità produttiva “Ex Mascherine” a partire da febbraio 2025. Questo crea un vuoto che mette a rischio la sopravvivenza economica di decine di famiglie". "Stellantis manda a casa i duecentocinquanta operai con capacità lavorative ridotte che in pandemia hanno prodotto mascherine. E probabilmente a Mirafiori la produzione sarà ferma per tutto il 2025. Meno male che non dovevano più esserci chiusure e licenziamenti", dichiara con tono ironico il vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi.

Venerdì anche Torino sciopera

Assume ancora più attualità dunque lo sciopero generale nazionale proclamato da Cgil e Uil e che coinvolgerà anche Torino. Unica esclusione, quella delle ferrovie.

Appuntamento alle 9 davanti a Porta Susa per arrivare in piazza Castello. "È il quarto anno consecutivo che indiciamo lo sciopero generale contro la Legge di Bilancio. Ma il precedente risale al Governo Renzi, nel 2014", commenta Gianni Cortese, segretario generale Uil Piemonte.

Gli interventi coinvolgeranno settori come Sanità, terziario, trasporti logistica e inevitabilmente - soprattutto a Torino - il settore metalmeccanico. A concludere la giornata, l'intervento della segretaria confederale nazionale di Uil, Vera Buonomo.

Sanità, scuola, pensioni, lavoro

Riflettori sulle pensioni, indebolite nel potere d'acquisto dell'inflazione. Ma anche sulla Sanità, a cominciare dalle liste d'attesa, "che di fatto riducono le possibilità di curarsi". E poi la scuola, con il problema del precariato soprattutto se si parla di insegnanti di sostegno.

"Giovedì arriveremo a 2000 assemblee fatte in tutta la regione - aggiunge Giorgio Airaudo, segretario generale di Cgil Piemonte - Sono prenotati 52 pullman in arrivo da tutte le province e ci aspettiamo un risultato importante in termini di partecipazione. E c'è chi arriverà in treno e in auto". "Di grandi eventi e set cinematografici si sopravvive solo"

Il corteo sarà aperto dagli striscioni delle donne del sindacato. "Non vorremmo che le scelte del governo Meloni mettessero in difficoltà il governatore Cirio. A cominciare dalle risorse per le assunzioni in Sanità - aggiunge Airaudo - E sulla manifattura ci sono tanti annunci e pochi fatti. Temiamo per Stellantis, ma senza dimenticare l'indotto: i segnali sono già evidenti. Ci aspettiamo un 2025 pesantissimo: di grandi eventi e set cinematografici si sopravvive, ma non si vive".