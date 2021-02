Il caso Embraco come priorità per Mario Draghi: i lavoratori scrivono al neo premier

La lettera indirizzata a Mario Draghi e firmata dai lavoratori ex Embraco

L'Embraco come priorità da mettere sulle scrivanie del nuovo governo, un dossier da riprendere in mano e niente più tempo da perdere. E' quello che chiedono i dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri a Mario Draghi e lo fanno con una lettera firmata proprio davanti ai cancelli e spedita al neo-premier.

I riflettori, in particolare, sono accesi sulla difficoltà del progetto Italcomp (che coinvolge, oltre ai 400 dipendenti torinesi, anche i 300 lavoratori della ACC di Mel, in provincia di Belluno) e sulla ritrosia da parte degli istituti bancari a concedere liquidità al progetto nonostante le garanzie dello Stato. Il tutto, abbinato alla diffidenza che l'Unione Europea ha dimostrato nei confronti del progetto. "Ci appelliamo a lei perché possa fin da subito intervenire con prontezza e potrà far valere fin da subito le sue competenze", dicono a Draghi.

"I lavoratori hanno ormai raggiunto il limite della sopportazione - dice Edi Lazzi, segretario provinciale di Fiom Cgil -. E' necessario far decollare il progetto Italcomp, il territorio ha già pagato un prezzo altissimo in termini di crisi aziendali e perdita occupazionale".