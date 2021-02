Le migliori carte prepagata di Febbraio 2021

Semplicità di utilizzo, innovazione e la possibilità di combinare uno strumento di pagamento con diverse funzionalità bancarie in modalità smart sono alcuni dei vantaggi che puoi avere utilizzando una carta prepagata. Scegliere non è facile, dato che se effettui un controllo sul web troverai diverse carte prepagate con IBAN appartenenti sia al circuito Mastercard sia a quello VISA. Ma come scegliere quella più adatta alle tue esigenze? Ecco quali sono considerate dai clienti le migliori carte prepagate di febbraio 2021 e i vantaggi di utilizzarle.



Le migliori carte pregare di febbraio 2021



Carta Hype



Hype s.p.a è un istituto di moneta elettronica appratente al Gruppo Banca Sella nato nel 2016 e che ha saputo sviluppare una carta prepagata che combina tutte le caratteristiche di un prodotto finanziario smart, ma anche con servizi utili a gestire al meglio i tuoi risparmi.

Avrai a disposizione una versione Start gratuita, quella Next con un canone di 2,90 € al mese e la Premium al costo di 9,90 € mensili.

Tutte le carte prevedono un IBAN italiano attraverso cui avrai la possibilità di gestire il tuo denaro come un corto corrente tradizionale. Al contempo fanno parte del circuito Mastercard e quindi le potrai utilizzare per effettuare transazioni online, attraverso Apple Pay e Google Pay o presso i pos degli esercenti.

Il grande vantaggio di sottoscrivere una delle carte Hype è quello di disporre di una serie di servizi aggiuntivi, dalla creazione di obiettivi di risparmio al cashback, dall'acceso un credito istantaneo alla possibilità di acquistare Bitcoin.



Carta prepagata N26



Un prodotto nato dall'idea di fornirti un sistema di pagamento completamente smart e indispensabile se ti trovi spesso in viaggio, grazie al fatto di combinare strumenti di pagamento intuitivi con la presenza di servizi utili durante i tuoi trasferimenti lontano da casa. Uno strumento che può essere considerato tra le migliori carte di pagamento di febbraio 2021 dato che è tra le tessere più diffuse in Italia e in Europa con oltre 7 milioni di clienti.

Potrai disporre di 4 tipologie di conti personali e 4 versioni aziendali: N26 Standard a costo zero, Smart al prezzo di 4,90 €, You al costo di 9,90 € e infine Metal con un canone di 16,90 €. Una carta sicura grazie alla solidità della N26 Bank Gmbh con sede in Germania e riconosciuta dalla BCE, oltre al fatto di essere tutte tessere appartenenti al circuito Mastercard. Grazie all'IBAN italiano potrai gestire il tuo denaro senza limitazioni di spesa o di plafond. Infine tra le particolarità che la rende una delle migliori carte prepagate di febbraio 2021 vi sono la presenza di polizze assicurative per i viaggi.



Carta YAP



Una carta prepagata appartenete al circuito Mastercard molto innovativa, dato che ti permette di gestire al meglio i tuoi acquisti online e quelli presso gli esercenti, ma al contempo dispone di un IBAN per ricevere i pagamenti. Avrai un limite di plafond che non può superare le 1.500 € e la possibilità di prelevare fino a 250 € al giorno. I bonifici per ora sono solo in entrata, ma il grande vantaggio di utilizzare questa carta è quella di poter essere aperta anche per un minore. Ciò significa che se hai un figlio che ha compiuto 12 anni, avrai la possibilità di fargli utilizzare una carta prepagata YAP trasformando la sua paghetta in una realtà digitale e al contempo controllando quanto può spendere e quali sono le attività: il tutto dal tuo smartphone.



Carta Flowe



Scegliere la carta prepagata Flowe vuol dire disporre di uno strumento di pagamento ecosostenibile, dato che è realizzato da un foglio di legno prodotto da foreste controllate e con zero emissioni di anidride carbonica. La carta Flowe ti permette di gestire al meglio il tuo denaro, grazie alla presenza di un IBAN e all'appartenenza al circuito Mastercard. Inoltre è compatibile con i sistemi digitale Apple Pay e Google Pay offrendoti la possibilità di effettuare acquisti e prelievi a costo zero. Non avrai limiti di spesa e di prelievo, ma disporrai di un plafond massimo pari a 12.500 €.

Il grande vantaggio della carta prepagata Flowe è quella di semplificare la gestione dei tuoi risparmi e di poter anche investire il tuo denaro in fondi garantiti il tutto direttamente dallo smartphone, ma con la consapevolezza che ogni tua attività economica rispetterà l'ambiente in quanto ecosostenibile.