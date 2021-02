al via il progetto "Alimentiamo relazioni – 3.0: giovani e persone fragili s’incontrano grazie alla cultura e allo sport"

Il progetto "Alimentiamo relazioni 3.0. Giovani e persone fragili s’incontrano grazie alla cultura e allo sport” che coinvolge studenti di scuole di istruzione secondaria di secondo grado di Torino ai quali il Forum del Volontariato intende far conoscere il volontariato, le associazioni e gli Enti che operano in ambito culturale, artistico e sportivo, nonché la situazione delle persone fragili (senza dimora, mamme sole, stranieri, disabili) al fine di costruire un progetto di azione comune in cui siano tutti coinvolti.

In tutto, sono in programma, fino al mese di marzo, 20 incontri e coinvolgeranno 300 studenti; ad oggi ne sono già stati fatti 6 e hanno coinvolto 100 ragazzi dell’Istituto Grassi e Passoni. Il 23 e il 24 febbraio i volontari del Forum del Volontariato saranno all’Istituto Santorre di Santarosa, il 26 febbraio e il 3 marzo all’Istituto Maxwell, mentre l’8, il 10 e l’11 marzo all’Istituto Olivetti di Ivrea.

Si attiveranno inoltre nuove collaborazioni, 24 in totale, con Istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, Associazioni culturali e sportive e Associazioni socio-assistenziali.