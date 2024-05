In bici a Torino per raccogliere le voci dei cittadini tra giochi, spettacoli e...un concorso

Martedì 7 maggio prenderà il via il progetto “Voci di Quartiere”, promosso da Torino Urban Lab e Città di Torino in collaborazione con la Rete delle Case del Quartiere, la Fondazione per la Cultura, Turismo Torino, ToRadio e Casa Teatro Ragazzi e Giovani.

In bici per raccogliere le opinioni dei cittadini

L'obiettivo è quello di intercettare l'opinione dei cittadini sulla qualità della vita, sulle comunità locali e sui servizi della città come mobilità, verde pubblico o accesso alla casa. Come? Girando per la città in bici: fino al 15 giugno, infatti, le cargo bike del progetto raggiungeranno location significative di diversi quartieri della città per raccogliere il punto di vista dei torinesi proponendo attività digitali con incontri, passeggiate, giochi, spettacoli, momenti informativi e un concorso a premi.

Il programma di maggio

Il programma del mese di maggio prevede due incontri al Lombroso 16 (martedì 7 alle 18.30) e ai Bagni Pubblici di via Agliè (mercoledì 8 alle 18), lo spettacolo “Gioca alla fiaba: Belmiele e Belsole” presso la scuola Gabelli in via Santhià 25 (giovedì 9 alle 17), presso la scuola Fermi in piazza Carlo Giacomini 24 (venerdì 10 alle 17.30) e presso il giardino di via Mascagni (venerdì 17 alle 17), lo spettacolo “Gioca alla fiaba: Giovannino senza paura” presso piazza Galimberti (martedì 14 alle 17), lo spettacolo “Gioca alla fiaba: il contadino astrologo” presso il parco Peccei (mercoledì 15 alle 17) e le passeggiate da Agrobarriera in via Errico Petrella 28 ai Bagni di via Agliè in via Agliè 9 (giovedì 16 alle 18) e dalla scuola Fermi di piazza Carlo Giacomini 24 alla Casa del Quartiere Barrito di via Tepice 23 (sabato 18 alle 17.30).

Ulteriori informazioni sono disponibili qui: https://urbanlabtorino.it/iniziative/voci-di-quartiere/