Regionali, giovedì il leader del M5S Giuseppe Conte torna a Torino

Giovedì sera il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà all'Aereo Club di Collegno per lanciare l'ultimo mese di campagna elettorale per le Regionali, ma anche per la presentazione del listino. Dopo il Movifest di Settimo Torinese, il Presidente pentastellato torna per la seconda volta in provincia di Torino per sostenere la candidata Presidente Sarah Disabato.

Che questo pomeriggio ha voluto prendere parte al banchetto organizzato dai grillini in corso Appio Claudio 110, nel cuore della Pellerina. Un luogo fortemente simbolico, considerando che ad un centinaio di metri in linea d'aria sorgerà il nuovo ospedale di Torino Nord nell'area occupata dai giostrai. "No al nuovo ospedale alla Pellerina"

"Noi - ha ribadito Disabato - siamo favorevoli ai nuovi ospedali, ma non qui: questo è un polmone verde".

"Ci sono aree, - ha aggiunto - da riqualificare, molto più idonee di questa: io spero che si siano fatte le dovute verifiche. Il nuovo ospedale si estenderà in orizzontale, quindi non sono convinta non si vada a sforare nel parco".

Figure tecniche nel listino come giunta Appendino