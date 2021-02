Era ricercato da ottobre, il cittadino romeno di 35 anni che i poliziotti del Commissariato Madonna di Campagna hanno riconosciuto durante il loro servizio di pattugliamento giovedì sera.

Il provvedimento, emesso dalle Autorità Romene, prevede per la pena di un anno e 4 mesi di reclusione per i reati di percosse, aggressioni e minacce per il ricercato, che era stato altresì denunciato lo scorso agosto per maltrattamenti in famiglia.