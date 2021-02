Marsupi neonato: comodità, estetica e benefici

Oggi i marsupi neonato sono sempre più utilizzati dai genitori. Non solo come sostituti al passeggino, ma anche come mezzo pratico per riuscire ad andare ovunque con il proprio piccolo, senza problemi, mantenendolo sempre vicino al proprio cuore, e mantenendo le mani libere.

I marsupi neonato sono dotati di pratiche imbragature che offrono sicurezza e comfort al bambino e al contempo permettono una libertà massima per riuscire a uscire con il proprio neonato, e non lasciarlo relegato all’interno di un freddo e poco caloroso passeggino.

I marsupi neonato in vendita online , permettono di scegliere tra innumerevoli prodotti, colorazioni, dimensioni e forme, a seconda dei propri desideri. Ma vediamo insieme, perché i marsupi neonati sono comodi e quali sono i principali benefici.

Perché scegliere il marsupio neonato: è comodo?

Il marsupio per un po’ di tempo è rimasto relegato in un “angolo”, lasciando spazio solo a passeggini e carrozzine. Oggi però stanno tornando di moda e il motivo è dato dal fatto che il marsupio neonato da al piccolo maggiore sicurezza, calore, un modo per scoprire il mondo dall’alto e dedicarsi insieme al proprio genitore, la mamma o il papà, alle attività quotidiane.

Non solo, una delle cose più importanti che porta sempre più spesso all’uso del marsupio porta bebè è data dalla sicurezza. Infatti, specie quando si gira in città o si fanno specifici servizi è rassicurante sia per il genitore sia per il bambino, sapere di averlo vicino a sé, con le mani svincolate per riuscire a proteggere entrambi al meglio.

Dunque, il marsupio neonato porta bebè è comodo sia per i genitori sia per i bambini. La forma di questo marsupio rende il trasporto del piccolo molto semplice, offre la possibilità anche di sfilare il piccolo in modo rapido e sicuro.

Come scegliere il miglior marsupio per neonati?

Il marsupio per i neonati può essere scelto anche in base all’estetica e ai materiali con i quali è stato realizzato. Il marsupio per i bebè può essere realizzato anche con materiali ecologici che rispettino l’ambiente. Tra i tessuti migliori c’è il cotone biologico. I marsupi porta bebè in cotone ecologico rispettano l’ambiente, la natura, ma non solo: sono prodotti che durano nel corso del tempo, che non sono soggetti a danni o sollecitazioni.

Anche le imbragature in cotone biologico sono molto robuste grazie a dei filamenti di tessuto molto stretti. Il bambino accolto da un marsupio in cotone bio, sta al sicuro e non rischia allergie o rossori, nel caso in cui la sua pelle sia in contatto con il tessuto. Dunque per scegliere un buon marsupio per bebè bisogna considerare i materiali e anche i colori e i pattern che si preferiscono.

Quali sono i vantaggi di un marsupio porta bebè

Il vantaggio principale di un marsupio porta bebè è dato dal poter tenere il bambino vicino a sé lasciando le sue gambe anche libere di sgambettare e muoversi. Il piccolo all’interno del marsupio si sente lui stesso più al sicuro, avverte il calore del corpo materno o paterno e quindi si sente anche più tranquillo, quindi di conseguenza piange meno e dorme anche in modo più tranquillo. Il marsupio è anche ergonomico e permette di tenere il bambino in braccio senza problemi di mal di schiena. In quanto, questo permette di rispettare la fisiologia del bambino e distribuendo il peso in modo corretto sul proprio corpo.

Infine, il marsupio porta bebè ergonomico è anche molto pratico. Si può mettere e togliere in pochissimi secondi. Il marsupio si può portare comodamente sia sul davanti sia sul dietro in base alle proprie necessità. E soprattutto è un prodotto molto amato sia dalle mamme sia dai papà perché non è complicato da usare e permette di uscire comodamente senza un passeggino o la carrozzina.