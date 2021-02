dopo l'addio a Forza Italia, Osvaldo Napoli lascia anche il gruppo consiliare

Dopo aver lasciato il gruppo di Forza Italia alla Camera, Osvaldo Napoli ufficializza l'uscita dagli azzurri anche a Torino.

Con una lettera inviata al presidente del Consiglio comunale, Francesco Sicari, Napoli ha formalizzato oggi la sua uscita da Forza Italia e annunciato l'intenzione di costituire il Gruppo consiliare 'Cambiamo', la formazione che fa riferimento al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Il Gruppo consiliare di Forza Italia resta dunque con un solo componente, la consigliera Federica Scanderebech, che ha da poco aderito al partito. Ha di recente aderito a Forza Italia anche il consigliere Raffaele Petrarulo, che in Consiglio continua però ad essere presente nel gruppo 'Sicurezza e legalità verso Forza Italia'. Nel 2016 Napoli era stato candidato sindaco dagli azzurri ed era così entrato come consigliere in Sala Rossa.

“Gli amici Osvaldo Napoli e Daniela Ruffino lasciano Forza Italia. Io ho lasciato alcuni mesi fa insieme a molti giovani il partito a cui ho dedicato anni del mio impegno politico denunciando mancanza di meritocrazia e valorizzazione delle competenze", ha attaccato l'ex azzurro Tommaso Varaldo, oggi consigliere comunale a Chieri. "Con l'uscita di Napoli e Ruffino, non posso che notare, anche da spettatore esterno, come la triste parabola di Forza Italia in Piemonte continui, esattamente come avevamo previsto come gruppo giovanile".

Ad esprimere vicinanza a Ruffino e Napoli anche la consigliera comunale di Chieri Rachele Sacco, che aggiunge:"L'esperienza in Forza Italia necessita una profonda riflessione". Per Sacco si tratta di "un partito che ha investito poco sui territori e su una classe dirigente da formare".