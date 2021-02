L'importanza della vetrina per una gioielleria

Una gioielleria è per sua natura un luogo magico, punto d’incontro di materiali preziosi, gemme, diamanti e luce.

Perché in gioielleria anche l'oggetto più piccolo ha una storia di grande valore da raccontare: i gioielli femminili e maschili parlano di oro e di argento, diamanti e pietre preziose, luce ed eleganza; gli orologi svelano splendore e precisione tramite dettagli di design e grandi complicazioni.

Diventa quindi naturale varcare la soglia di una gioielleria quando ci ritroviamo a vivere momenti unici che richiedono di essere firmati con qualcosa di esclusivo come un gioiello prezioso o un orologio dal valore senza tempo.

Può trattarsi di occasioni speciali come un matrimonio o di un anniversario, la nascita di un bambino, la celebrazione della sua Prima Comunione o Cresima.

Oppure di momenti che segnano il percorso della vita come il 18esimo compleanno o che celebrano un successo scolastico come il diploma o la laurea.

Può anche semplicemente trattarsi di un regalo che facciamo a noi stessi per premiarci o gratificarci per un successo ottenuto o un obiettivo raggiunto.

Le circostanze sono molteplici ma in ogni caso il primo posto a cui pensiamo per acquistare un regalo prezioso è la gioielleria nella quale siamo certi di ritrovare valori rassicuranti come la competenza, l’affidabilità e la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti selezionati e garantiti.

Il primo appuntamento tra il prodotto ed il cliente avviene in vetrina

In qualsiasi gioielleria, la corretta esposizione dei gioielli in vetrina è una fase strategica che può incidere in modo sostanziale sull’ingresso o meno del cliente nel punto vendita, ovvero aprire o chiudere la porta di una vendita.

Per questo è fondamentale utilizzare in vetrina supporti ed accessori che rispondano a precisi canoni di qualità e di funzionalità che solo le migliori aziende produttrici sono in grado di garantire.

Theca è un’azienda con oltre 30 anni di esperienza, specializzata nella produzione di tutto quello che serve ad una gioielleria: astucci per gioielli, espositori per gioielleria ed orologeria, shopper e tutta la gamma di prodotti indispensabili per organizzare la vendita ed il post vendita dei negozi di gioielleria.

La storia di Theca ha infatti radici più profonde e lontane, che si rifanno allo storico marchio di cappelli Borsalino dal quale ha ereditato la passione per l’eleganza, per la cura del particolare e per le cose belle fatte bene.

Perché la vetrina deve parlare al cliente e deve trasmettere alcuni messaggi chiari ed imprescindibili per i quali i supporti corretti fanno la differenza:

deve essere allestita in modo organico e lineare per fare in modo che vengano messi in evidenza i dettagli più significativi di ogni singolo oggetto;

le collezioni devono avere un proprio spazio dedicato ed essere facilmente individuabili, con prezzi visibili ma ordinati e con caratteristiche facilmente identificabili;

bisogna prestare attenzione ai prodotti con esigenze specifiche, come la mini gioielleria, gli orologi oppure i pezzi particolarmente importanti

Inoltre, ogni gioielleria ha le proprie caratteristiche strutturali, con vetrine più o meno profonde, spazi stretti da sfruttare al meglio, un arredamento classico, moderno o dai colori particolari con il quale integrarsi.

Esperienza e attenzione al servizio ed alla qualità sono i punti di forza che permettono a Theca Astucci di soddisfare da oltre 30 anni i propri clienti con un’ampia gamma di prodotti che coprono qualsiasi esigenza, tutti personalizzabili con il logo della gioielleria cliente, perché garanzia e competenza meritano di essere firmati.