Arriva la primavera e l'ospedale Regina Margherita sogna il suo "Giardino del Sole"

Progetto per "Il Giardino del Sole"

Un parco giochi dedicato ai bambini dell'ospedale Regina Margherita, che, già nel nome, racchiude tutta la luminosità del divertimento in compagnia e la spensieratezza dell'infanzia. Prende sempre più forma il sogno, nato dall'idea di un papà, di dare vita a "Il Giardino del Sole" in piazza Polonia 94, destinato ad accogliere i piccoli pazienti o i fratellini dei degenti con le loro famiglie. Un progetto, coordinato da Federvolontari, che vede il sostegno della Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Circoscrizione 8 e Rete delle Case del Quartiere, Barrito in testa.

L'area d'interesse è quella porzione di verde, al momento inutilizzata, a destra dell'ospedale, verso corso Spezia. L'idea è nata nel 2017 quando Edoardo Casolari stava aspettando le dimissioni di suo figlio Marco (primo di quattro) proprio nel piazzale antistante. Portare allegria e serenità grazie a un piccolo angolo di natura riemerso dal cemento: ecco a cosa doveva servire quel giardino.

Ora si cercano contributi tramite crowdfunding, su piattaforma attiva da fine dicembre. La proposta prevede l'installazione di due altalene, una doppia e una con cestone per i bambini disabili, un gioco combinato dai 3 ai 6 anni e uno statico per l'arrampicata, con pavimentazione continua e altri arredi. Per l'intero allestimento sono necessari 140 mila euro.

Dal "giardino che non c'era" al "giardino che sarà", promotori e volontari continuano così a tessere le fila di una fiaba che merita di essere raccontata.

Per ulteriori info: www.giardinodelsole.org