Spiderman combatte il crimine tra le ombre di zona Vanchiglia: "Sto lavorando!". Ecco il video che fa ridere Torino. [VIDEO]

Spiderman in azione in via Balbo all'angolo con via Bava

Corre con il buio della notte che già domina le strade di Torino: percorre di corsa via Balbo, fino all'angolo con via Bava, in piena zona Vanchiglia. A chi gli si accosta, con la macchina, replica sbrigativo "Sto lavorando!", per poi girare l'angolo e riprendere a correre, questa volta lungo via Bava.





E' il video che sta girando in queste ore nelle chat di WhatsApp di molti torinesi. Un video esilarante, perché il soggetto in questione è nientemeno che Spiderman. O meglio, qualcuno che - travestito da Uomo Ragno - ha deciso di trascorrere una serata diversa dal solito.

Difficile dire se si tratti di un video recente o meno (anche se il Carnevale da poco concluso potrebbe indurre a pensare di sì): ma se così fosse, resterebbe da capire se un'azione di questo genere - viste le circostanze e l'orario che sembra essere già in pieno coprifuoco - possa essere indicata come "motivi di lavoro". Anche se si tratta di Spiderman.

Di certo è contagioso il divertimento, come la risata di chi osserva la scena ed esclama "è un genio". Difficile non essere d'accordo.