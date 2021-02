Nucleare, Ruffino (Cambiamo!):"Sogin non può sostituirsi al Governo"

"In risposta a una mia interrogazione, il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut precisava, il 13 gennaio, che il governo era favorevole a prorogare il termine originario del 5 marzo per consentire ai Comuni di predisporre le osservazioni del caso riguardo alla mappa dei siti potenzialmente idonei ad accogliere il sito nazionale per lo smaltimento delle scorie nucleari. Che cosa né è di quell’impegno? Al presidente del Consiglio Mario Draghi, sensibile, come ha detto nel suo discorso programmatico, al coinvolgimento di Regioni ed Enti locali nella gestione del Recovery Plan, rivolgo un appello, mio e dei sindaci piemontesi, affinché lo stesso coinvolgimento riguardi una questione delicata come l’individuazione del sito per lo smaltimento delle scorie". Così la deputata piemontese di Cambiamo! Daniela Ruffino interviene sul tema dei depositi nucleari in Piemonte. Per la provincia di Torino si ipotizzavano due aree: una vicina a Carmagnola e l'altra a Caluso/Mazzè/Rondissone.