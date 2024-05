Ferzan Özpetek incanta il Salone con il dolce ricordo della madre: “Un rapporto che non finisce mai”

Nel giorno della festa della mamma, Ferzan Özpetek, ospite del Salone 2024 per presentare il suo ultimo libro 'Cuore nascosto', la ricorda così: “Mia madre è stata molto importante. Noi tutti abbiamo un rapporto con i nostri genitori che restano sempre in sospeso. È un rapporto che non finisce mai anche quando non ci sono più”.

"Rapporto con mia madre fondamentale"

“Mia madre è stata fondamentale, non mi ha fai fatto sentire in colpa per la mia sessualità. È stata sempre molto aperta. È stato un bellissimo rapporto”.

Fondamentale per Ferzan è anche il rapporto con il suo pubblico. “Ho scelto delle cose che nessuno avrebbe fatto. ci sono dei lettori che non conosco, ma che hanno lo stesso gusto mio. Come mi sono emozionato io, si emozioneranno anche loro”.

“Quello che conta per me più di tutto, è il rapporto con i tuoi spettatori quello che conta di più. Relazioni come famiglia e amici e salute sono le cose che contano nella vita”.

Cime tempestose e Jane Eyre i libri preferiti

Ed essendo al Salone del Libro non poteva mancare un commento ai primi libri letti. “Avevo una libreria molto bella da piccolo. Ci sono libri che un bambino dovrebbe leggere. Da Cime tempestose a Jane Eyre”.