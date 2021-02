stipendi al personale precario Covid nelle scuole, pagate le mensilità arretrate

Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Piemonte hanno informato delle novità sulla questione stipendi al personale Covid nelle scuole: "Dopo appelli, presidi, ingiunzioni, testimonianze con l'intervento continuo e unitario in Piemonte e nel Paese, finalmente giunge notizia che il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente al Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede, dopo mesi di inadempienza, a saldare le mensilità arretrate alle lavoratrici e ai lavoratori precari assunti con contratti Covid".

"Chiediamo prima di tutto che lo stipendio venga dato, nel più breve tempo possibile, a tutti i lavoratori che ancora oggi non l’hanno ricevuto", chiedono i sindacati confederali. "Chiediamo che gli arretrati dovuti siano esigibili in tutta la Regione in tempi ravvicinati e certi, e soprattutto che si provveda a regolare l’emissione della retribuzione con cadenza mensile e stabile.

"Chiediamo anche che si risolvano le questioni che rendono i salari emessi inferiori alle retribuzioni mensili correnti: risulterebbero infatti applicate aliquote elevate di tassazione, recuperabili solo il prossimo anno attraverso le dichiarazioni dei redditi", sottolineano i sindacati.

I Segretari Regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Luisa Limone, Maria Grazia Penna e Diego Meli dichiarano: “La nostra azione regionale e territoriale di pressione e controllo non si ferma. Troppe volte agli annunci non sono seguiti i fatti”.