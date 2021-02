Bardonecchia, ultimo fine settimana del Carnevale 2021 nella Conca

Elena Gallo, giovane neo mamma con la passione per le passeggiate in montagna, ha vinto la prima edizione di “Bardo in love: una frase d’amore per Bardonecchia”, concorso organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, presieduta da Carola Vajo, con in palio un fine settimana per due persone, formula B&B, offerto dal Consorzio Turismo Bardonecchia, diretto da Giorgio Montabone. Tra le trentacinque frasi arrivate agli organizzatori quella che ha ottenuto il maggior numero di commenti positivi sulla pagina Facebook e Instagram, da parte del pubblico, è stata la sua: "Bardonecchia non invecchia! Puoi assaggiare gustosi manicaretti o camminare con i tuoi amici pelosetti! La natura puoi ammirare e in ogni angolo abbracciare! Con il suo splendore dona amore, tra le sue vette passeggiano, coppiette! E in ogni momento regala meraviglie per tutte le famiglie!".