Due dipendenti sospesi? Sciopero di tutti i colleghi presso i magazzini di Nichelino

Agitazione sindacale in corso nei magazzini di Nichelino dell'azienda AF Zust-Ambrosetti, società che opera in appalto per effettuare il trasporto e il montaggio dei mobili per conto di Ikea.



"Ieri mattina i titolari di una delle cooperative che gestiscono i

magazzini e i dipendenti si sono rifiutati di far lavorare due nostri

colleghi - spiegano gli esponenti del Cub Trasporti che hanno organizzato la protesta-: una sospensione a voce senza un motivo specificato. Le idee sono state subito chiare: si lavora tutti o non lavora proprio nessuno. Dopo quaranta minuti dall'inizio dello sciopero spontaneo, l'azienda ammette tutti al lavoro e apre un tavolo di confronto con i lavoratori e la nostra sigla sindacale".