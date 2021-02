Barbecue a gas: scopriamo quali sono i vantaggi

Chi possiede un giardino o un grande terrazzo, e ama trascorrere la serata con gli amici o la famiglia, non può certo evitare di attrezzarsi con un barbecue dotato di tutti gli accessori per allestire grigliate magnifiche e invitanti.

Come sappiamo, il barbecue consiste in una struttura in mattoni o in ferro, dotata di una griglia per cuocere i cibi e di uno spazio per sistemare la legna o il carbone e accendere il fuoco.

Il barbecue classico, alimentato a legna o a carbonella, è piacevole, allegro e divertente, tuttavia può comportare qualche difficoltà, sia per le dimensioni, poiché è piuttosto ingombrante, sia per la necessità di accendere il fuoco, un’operazione non proprio semplicissima.

Inoltre, proprio in riferimento alle fiamme, non è possibile disporre il barbecue in ambienti non sufficientemente ampi e dove non ci sia possibilità di tenerlo a distanza dalle persone.

Per chiunque non voglia rinunciare al piacere di una grigliata, senza necessità di ricorrere al fuoco di legna o di carbone, il barbecue a gas rappresenta sicuramente la soluzione ideale.

Questo tipo di barbecue viene infatti alimentato da una o più bombole a gas, non richiede quindi di accendere il fuoco, consente una regolazione precisa del calore e può essere sistemato anche in un ambiente di dimensioni relativamente contenute, come un terrazzo o una veranda.

Per scoprire le caratteristiche di un barbecue a gas, BarbecueaGas.net è il sito ideale, dove trovare informazioni dettagliate, recensioni e specifiche tecniche, mettendo a confronto i vari modelli per poter trovare con facilità quello ideale.

Come funziona un barbecue a gas

In pratica, un modello a gas non è molto differente da un barbecue tradizionale. Generalmente è costituito da una struttura in metallo, acciaio o ferro con eventuali parti in ghisa, dotata di una griglia posta al di sopra dei bruciatori a gas.

Talvolta sono presenti ulteriori accessori, griglie aggiuntive e piastre in pietra refrattaria, il metodo di cottura è quello del barbecue classico e permette di cuocere i cibi senza grassi, ottenendo il gusto particolare della cottura alla griglia.

Ovviamente, il fuoco richiede sempre le solite precauzioni, evitando di accendere e utilizzare l’apparecchio in ambienti troppo piccoli, dove le fiamme potrebbero raggiungere le pareti o infastidire le persone.

Perché scegliere un barbecue a gas

Oggi sono disponibili molti modelli di barbecue a gas, dai più piccoli e compatti, ai modelli dotati di ruote, ideali anche da portare in campeggio e facili da spostare e utilizzabili in tutti gli ambienti in cui è permesso cuocere i cibi alla griglia.

La facilità di utilizzo e di pulizia, la portabilità, la rapidità nell’accensione del fuoco e la possibilità di regolare la fiamma rendono spesso questo tipo di barbecue da preferirsi riguardo ai modelli tradizionali.

Per l’alimentazione del fuoco, si utilizzano bombole Gpl, è comunque possibile acquistare anche un apparecchio funzionante a gas metano. Questo tipo di barbecue è molto simile ad una cucina a gas, e richiede necessariamente l'allacciamento alla rete pubblica di erogazione del metano.