Maturità al liceo Gobetti, la grande assente della prima prova è l'intelligenza artificiale

Gli altri due testi argomentativi, della costituzionalista Maria Agostina Cabbiddu e della giornalista Nicoletta Polla Mattiot, trattano di arte e cultura. I "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" di Pirandello sollevano il tema del progresso tecnologico, mentre l'"Elogio dell'imperfezione" di Rita Levi Montalcini tratta temi molto attuali nella società contemporanea come l'identità e l'apparire. L'ultimo tema, che parte da "Profili, selfie e blog" di Maurizio Caminito, chiede una riflessione sul diario nell'epoca dei social.

Le previsioni quest'anno sono state in parte rispettate: indovinati Pirandello e Ungaretti, presente come previsto la guerra. A mancare è stata però una traccia sull'intelligenza artificiale, come si aspettavano numerosi gli studenti del liceo scientifico Gobetti.