Videosorveglianza, Morando (Lega): “Si convochi una commissione per decidere le zone che hanno la priorità”

La Regione Piemonte ha stanziato 981.421 euro al Comune di Torino per l'acquisto di dispositivi individuali denominati Body-Cam da fornire agli operatori di Polizia locale e per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza per aumentare il livello di sicurezza dei cittadini. Il termine entro il quale presentare la rendicontazione a fronte delle spese descritte nella determinazione, però, è molto vicino perché è fissato al .



Per questo motivo il Capogruppo della Lega in Circoscrizione IV a Torino Carlo Emanuele Morando, insieme al consigliere Roberto Cermignani, ha impegnato il Presidente “a convocare una commissione apposita finalizzata a proporre ed esaminare delle aree in cui si ritenga idonea e necessaria l'installazione di apparati per la videosorveglianza, da inserire poi in una richiesta ufficiale da indirizzarsi al Comune di Torino”.



“Grazie alla Regione Piemonte - dichiara il Capogruppo della Lega in Circoscrizione IV Carlo Emanuele Morando - il Comune di Torino beneficerà di quasi un milione di euro con cui si potrà, tra le altre cose, acquistare apparati per la videosorveglianza. Da anni ci spendiamo in Circoscrizione IV per chiedere che le aree maggiormente interessate da azioni criminose e illecite e più difficilmente presidiabili da parte delle Forze dell'Ordine siano dotate di telecamere. La videosorveglianza è infatti importante per la sua funzione deterrente e per garantire una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini. La nostra mozione è quindi finalizzata a chiedere la convocazione di una commissione in cui stilare una lista di zone che necessitano prioritariamente di telecamere di videosorveglianza, da inviare poi al Comune per poter rientrare nei termini stabiliti dalla determina della Regione Piemonte”.