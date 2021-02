Cantieri all'Unione Industriale: al via lavori di manutenzione fino al 31 luglio

La sede di via Fanti dell'Unione Industriale

Lavori in corso, presso la sede dell’Unione Industriale di Torino. Nulla a che vedere con i vertici o la governance, rinnovate da poco: ma proprio lavori in senso stretto. Interventi edili, cantieri, operazioni manuali. Allo storico edificio di via Fanti 17, infatti, risalente agli anni Cinquanta del secolo scorso, serve un'operazione di manutenzione straordinaria.

L’obiettivo è doppio: rendere i locali più efficienti sia dal punto di vista energetico - attraverso l’utilizzo di materiali ad alta resa - sia dell’illuminazione e riorganizzare gli spazi in funzione delle mutate esigenze delle imprese associate.

Gli interventi riguardano ambienti interni e alcune porzioni delle facciate su via Vela e su via Fanti.

Il progetto e la responsabilità del cantiere sono affidati allo studio di architettura torinese Italia and Partners, guidato dall’architetto Matteo Italia. L’intervento vede impegnate le aziende del territorio.

L’Unione Industriale, ovviamente, continuerà le attività di servizio alle sue circa 2mila associate durante il periodo di esecuzione dei lavori, che termineranno il 31 luglio prossimo.