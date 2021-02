Ultime settimane di saldi a Torino: 4 must have per l'inverno

I saldi invernali a Torino sono partiti il 7 gennaio e terminano il 4 marzo 2021. In tempi di Covid, sconti e promozioni speciali, sono fondamentali sia per i commercianti che per i clienti. Per i primi rappresentano un modo per evitare di chiudere l’attività e per diverse persone vuol dire acquistare quel capo tanto agognato a buon prezzo. Ma quali sono i capi d'abbigliamento e gli accessori a cui non dovresti mai rinunciare nella stagione invernale? Ecco qualche utile consiglio per aggiungere al tuo guardaroba 4 intramontabili must-have.

Felpe con o senza cappuccio: la parola chiave è comodità

Oversize o slim, le felpe non passano mai di moda. Possono essere indossate praticamente da tutti. Uomini, donne, adolescenti e bambini ad ognuno la sua felpa. Sono morbide, comode e versatili. Se fino a qualche decennio fa erano sfoggiate soltanto in palestra o per le attività outdoor, oggi sono un capo di tendenza. Non c’è stilista quotato che non abbia incluso una felpa nella sua collezione. In tinta unita o grafiche eccentriche, con o senza cappuccio, puoi sfruttarle per creare numerosi outfit con stili differenti. Con un pantalone sportivo o uno dal taglio più elegante, con un classico bomber o un cappotto oversize… con una felpa non sbagli mai!

Pantaloni sportivi: i protagonisti indiscussi del 2020/2021

I pantaloni sportivi sono senza ombra di dubbio i best seller di quest’ultimo anno. Diciamolo apertamente: grazie a questo capo d’abbigliamento in tanti si sono salvati dal temuto “pigiama H24” nel periodo di quarantena. Lockdown a parte, i pantaloni sportivi sono la migliore soluzione per chi è alla ricerca di capi che consentono la massima libertà di movimento. In commercio di modelli se ne trovano moltissimi. Dal classico pantalone della tuta a pantaloni sportivi definiti con grafiche ed inserti preziosi. Puoi abbinarli con una felpa o perché no con un maglioncino o un dolcevita per creare outfit casual da indossare anche per un aperitivo o una passeggiata in città.

Zaini unisex da lavoro e per il tempo libero

Mani libere, porti con te tutto ciò di cui hai bisogno, PC compreso. Gli zaini sono perfetti per chi ogni giorno si divide tra mille impegni ed è alla ricerca di un accessorio comodo, pratico e che può abbinare facilmente con qualsiasi outfit. Grazie ai diversi tessuti e modelli puoi scegliere lo zaino che meglio rispecchia la tua personalità e che soddisfi le tue esigenze. In pelle o in tessuto, a tinta unita o con fantasie particolari, ti consigliamo di puntare su modelli che presentino le seguenti caratteristiche:

spallacci regolabili;

schienale traspirante;

manico superiore per portare lo zaino anche a mano;

scomparti interni per non creare confusione e tasca per PC imbottita per proteggerlo da urti e cadute accidentali;

tessuti idrorepellenti per indossare lo zaino 365 giorni l’anno e proteggerlo dai liquidi;

Sneakers: icone di stile

E per finire ci sono loro, le sneakers! Chiamarle semplicemente scarpe da ginnastica sarebbe un errore madornale. Sono diventate delle icone di stile. Indossate da 0 a 100 anni e con qualsiasi outfit, persino con abiti eleganti ed in occasioni formali. Basta dare uno sguardo alle passerelle o famosi red carpet per rendersene conto. Alte o basse, con o senza lacci, con materiali e tecnologie all’avanguardia sono calzature comode e glamour che proprio non possono mancare nella tua scarpiera.

Dove acquistare abbigliamento sportivo e streetwear a Torino e dintorni?