L'appello degli ambulanti da Torino e Piemonte: "Sì alle regole, ma no all'abusivismo"

Intanto, per arrivare puntali alla scadenza di inizio estate, entro il prossimo 28 febbraio i 16.000 ambulanti piemontesi dovranno chiedere ai Comuni in cui lavorano il VARA , la verifica annuale di regolarità delle aree pubbliche fortemente voluta negli anni passati dalle associazioni di categoria per tutelare gli operatori regolari. “ FIVA Confcommercio ringrazia l’Assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio, per aver compreso l’importanza di agevolare il rinnovo delle concessioni dei mercati – dichiara Tino Marolo , presidente regionale di FIVA Confcommercio – evitando che la verifica della regolarità contributiva sia effettuata, come previsto dalla normativa nazionale, tramite Durc, dunque anche sugli anni 2019 e 2020 ”.

FIVA Confcommercio Piemonte prende pertanto le distanze dai tentativi di contestare le scelte della Regione Piemonte: “Non conviene essere abusivi – prosegue il Presidente Marolo – perché in questo modo si legittima una tendenza di opinione che tende ad individuare gli ambulanti come evasori fiscali e contributivi. E così non è. L’abusivo non solo infrange la legge ma manca di rispetto alle tante Colleghe e ai tanti Colleghi che, a prezzo di grandi sacrifici, cercano di essere in regola. Un esempio da “furbetti” che, alla lunga, non può pagare e che rischia di danneggiare l’immagine dell’intera categoria”.