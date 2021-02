Sganga (M5S): "A breve bozza del programma elettorale per Torino, non ci sono condizioni per alleanze con il Pd"

Entro fine febbraio la bozza del programma elettorale, con l’unione delle proposte dei sottogruppi di lavoro (trasporto, ambiente,…) e la definizione del metodo per la scelta dei candidati, che verranno poi ufficializzati – sindaco compreso – per la fine di marzo. E’ questa la timeline del M5S Torino, in vista delle Comunali 2021: a tenere le fila la capogruppo in Sala Rossa Valentina Sganga.

Se il centrodestra ha “incoronato” mesi fa Paolo Damilano come candidato sindaco, mentre il centrosinistra sta litigando sul metodo e sul nome di Stefano Lo Russo, che non convince tutti gli alleati, la sensazione è che i pentastellati si siano ritagliati un ruolo di secondo piano e siano un po’ in stasi. Sganga:"Avrei sfruttato il margine di tempo che ci ha lasciato il Pd"

Da quanto emerge dai grillini torinesi il freno alla campagna elettorale è arrivato da Roma, legato soprattutto alla formazione del nuovo Governo Draghi. “Io – ammette Sganga – avrei sfruttato il margine di tempo che ci ha lasciato soprattutto il Partito Democratico”.