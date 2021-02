Telt, nominati i membri del consiglio di amministrazione. Virano confermato direttore generale

I governi italiano e francese, in applicazione degli accordi tra i due Paesi e come previsto dallo Statuto della società, hanno nominato oggi i membri del Consiglio di Amministrazione di Telt - Tunnel Euralpin Lyon Turin.

Il presidente di Telt, Hubert du Mesnil e il direttore generale, Mario Virano, sono stati riconfermati. Sono stati nominati come amministratori per l’Italia: Oliviero Baccelli, professore dell’Università Bocconi; Roberto Ciciani, rappresentante del ministero dell’Economia e delle Finanze; Speranzina De Matteo, rappresentante del ministero dei Trasporti italiano; Roberto Mannozzi, Direttore Centrale Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Controllo del Gruppo FS Italiane. Per la Francia: Adrien Bichet, capo dell'ufficio Trasporti della Direzione del bilancio; Bruno Dicianni, vicedirettore dello sviluppo e della gestione delle reti ferroviarie e delle vie navigabili interne della Direzione delle infrastrutture di trasporto, presso la Direzione generale dei trasporti e delle infrastrutture marittime; Vincent Lindsky, ispettore generale delle finanza; Marie-Line Meaux, già ispettrice generale dell'Amministrazione e dello sviluppo sostenibile.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, mercoledì 24 febbraio, e questo garantisce la continuità delle azioni essenziali per il proseguimento del progetto, in particolare i lavori in corso e la preparazione dei contratti relativi allo scavo del tunnel principale, che dovrebbero essere affidati nei prossimi mesi secondo il calendario previsto dal Grant Agreement firmato con l'Unione Europea.