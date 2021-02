Padel sempre più richieste le racchette Babolat

Il padel, o paddle, è uno sport che si sta diffondendo molto anche in Italia, in quanto relativamente semplice e poco costoso. È molto simile al tennis e si gioca in un campo chiuso, delimitato da pareti o vetrate, utilizzando una racchetta particolare e avvalendosi dei colpi basilari del tennis, più alcune varianti.

Per quanto riguarda la scelta della racchetta, anche per il padel, come in ogni altro sport in cui si faccia uso di questo accessorio, è necessario prestare la massima attenzione nella scelta: ogni giocatore ha le proprie caratteristiche fisiche ed è molto importante rendersi conto che la stessa racchetta non è adatta a tutti.

Uno dei marchi più apprezzati è sicuramente Babolat. Per avere più informazioni in merito, si consiglia di leggere le recensioni delle racchette da padel della Babolat su racchettapadel.pro , portale di approfondimento che offre all’utente la possibilità di confrontare le caratteristiche dei migliori modelli presenti sul mercato.

Anche il rapporto tra qualità e prezzo è considerato tra i migliori e non obbliga a sostenere una spesa eccessiva, per quanto si tratti di racchette di qualità professionale. Per scegliere la racchetta giusta occorre considerare il peso e il materiale, oltre al prezzo, senza dimenticare che alcune racchette sono ideali per i professionisti e altre destinate ad un utilizzo più amatoriale.

Le caratteristiche di una racchetta da padel

In commercio si trovano diversi modelli di racchetta da padel con leggere differenze di forma. Le più diffuse principalmente sono tre: la racchetta tonda, a lacrima e a diamante.

Generalmente si consiglia la racchetta tonda ai principianti, in quanto semplice da maneggiare e da controllare e molto utile per apprendere la tecnica. La racchetta a lacrima è più veloce e richiede una maggiore esperienza: si consiglia quindi di utilizzarla dopo avere acquisita una certa manualità con la racchetta tonda.

Il modello di racchetta a diamante è invece destinato ad un’utenza di giocatori esperti, in quanto offre una notevole potenza dei colpi ed è quindi adatta a chi abbia già acquisita la tecnica.

Oltre alla forma, una caratteristica molto importante per una racchetta è il peso. Anche la scelta del peso si correla al livello del giocatore e alla sua preparazione tecnica, oltre alla forza fisica. In ogni caso, per un principiante è bene iniziare con una racchetta più leggera, per poi aumentare gradualmente. La leggerezza richiede l’applicazione di una forza inferiore ai colpi, con un certo vantaggio per la velocità nei movimenti.

Il materiale di una racchetta da padel

I materiali più utilizzati per questo tipo di racchette sono la fibra di carbonio e la fibra di vetro. La fibra di carbonio è molto resistente e offre una maggiore potenza di tiro. Questo materiale è utilizzato per le racchette di categoria professionale e di fascia di prezzo elevata.

La fibra di vetro è utilizzata soprattutto per produrre racchette di fascia di prezzo media, ideali soprattutto per i principianti in merito alla semplicità di utilizzo.

Esistono inoltre racchette in grafene, dal costo piuttosto elevato e dalle caratteristiche professionali, molto resistenti, potenti e comunque leggere, tanto da essere utilizzate facilmente da giocatori di ogni livello.

La racchetta ideale per un principiante

Per chi si avvicina al mondo del padel, la racchetta giusta è leggera, di forma rotonda, sufficientemente flessibile e semplice da maneggiare. Per un esperto, la forma adatta è a diamante, di peso consistente, per dare maggiore potenza ad ogni colpo. La racchetta a diamante è più difficile da manovrare, per questo richiede forza ed esperienza.

Ovviamente non esiste una vera e propria guida all’acquisto di una racchetta da padel. Ogni giocatore dovrà valutare con attenzione le proprie prestazioni e le doti di forza fisica e destrezza, prima di scegliere una racchetta idonea al proprio livello di gioco.