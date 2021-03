C'era una volta lo spazio popolare "Il Muretto": bici e rifiuti davanti all'ex bar

Una discarica davanti a quello che fu il cuore pulsante di un quartiere intero. E' una ferita aperta l'ammasso di rifiuti di ogni tipo che si è creata davanti allo spazio popolare "Il Muretto", storico locale delle Vallette.

Tra immondizia, bici del bike sharing vandalizzate e abbandonate da anni, divani e decine e decine di bottiglie di vetro, l'area seminterrato che si trova tra piazza Montale e il centro commerciale Le Verbene, a fianco a piazza Don Pollarolo, è immersa in un profondo stato di degrado che sembra non conoscere una fine.

Da mesi i residenti lamentano l'abbandono e l'incuria in cui sembra essere finita l'area. Soluzioni? Poche. Passaggi dell'Amiat? Nessuno, almeno per il momento. E allora, in assenza di un intervento di pulizia prima e di riqualificazione poi, l'ex cuore pulsante delle Vallette, il Muretto, continua a essere assediato dal degrado.