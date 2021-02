all'ospedale di Ivrea un altro medico morto per il coronavirus

Un altro medico stroncato dal Covid all'ospedale di Ivrea: si tratta di Mauro Serena, 65 anni, medico di famiglia e cardiologo di Salassa.

Per anni è stato l'unico professionista in paese. Da qualche anno, seppur in pensione, aveva continuato ad esercitare la professione come cardiologo, la sua primaria specializzazione. I funerali si terranno in forma privata, nel rispetto delle norme anti Covid.

La scorsa settimana, sempre a Ivrea, era morto il medico di famiglia eporediese Vincenzo Di Benedetto, anche lui stroncato dal Coronavirus.