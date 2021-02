Guida all'allenamento dei glutei

Se c'è un gruppo muscolare che riceve particolare attenzione, soprattutto dalle donne, questo è il gluteo; tuttavia, molti non riescono a creare l'ipertrofia in questi muscoli.

Le ragioni possono essere molte, ma, in generale, alcuni piccoli aggiustamenti nella scheda di allenamento possono aiutare a migliorare molto. Oltre alla ben nota predisposizione genetica, per l'ipertrofia muscolare del gluteo entrano in gioco anche tecniche di esecuzione e la nutrizione.

Allenamenti migliori per i glutei

Quando parliamo di glutei, stiamo parlando di un gruppo muscolare che è fondamentalmente composto da 3 muscoli diversi: gluteo medio, gluteo minimo e gluteo massimo.

C'è anche il piriforme, ma è più profondo e non subisce molto gli effetti dell'allenamento. Dei tre muscoli principali del gluteo, quello che subisce maggiore influenza è il gluteo massimo; gli altri due aiutano in parte, ma non sono solo direttamente correlati all'ipertrofia complessiva.

Così, un allenamento mirato all'ipertrofia deve concentrarsi sul movimento kinesiologico del gluteo massimo ovvero la flessione dell'anca e la rotazione laterale.

Poiché il range di movimento della rotazione laterale è breve, la maggiore attivazione del gluteo massimo si verifica con l'estensione dell'anca.

C’è da ricordare che il gluteo massimo è uno dei muscoli più forti e resistenti del nostro corpo. Questo perché aiuta direttamente a sostenere il tronco e ha una forte azione stabilizzatrice.

Ecco perché bisogna cercare di incrementare sempre le difficoltà degli esercizi, per fare in modo che siano costantemente “richiamati all’opera”. Per i neofiti è un’ottima idea fare esercizi a corpo libero per poi passare all’utilizzo delle fasce elastiche.

Se siete interessati, il magazine di fitness CrossMAG ha scritto un’ottima guida completa con i migliori esercizi per i glutei con l'elastico; da non perdere!