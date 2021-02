I Radicali e l'associazione Marco Pannella di Torino promuovono un convegno sul tema della giustizia

L’Associazione Marco Pannella di Torino promuove un convegno-incontro sul tema ‘La Giustizia in Italia, le proposte del Partito Radicale e l’urgenza di una Riforma’. L’incontro, che si svolgerà online, è in programma domani, domenica 28 febbraio, dalle ore 10 ed è promosso da Mario Barbaro, Segreteria del Partito Radicale e Sergio Rovasio, Presidente dell’Associazione Marco Pannella di Torino, ha l’obiettivo di far conoscere in ambito locale a Torino e in Piemonte, le iniziative e le proposte del Partito Radicale sui temi della Giustizia in Italia.

L’incontro che vedrà tra i relatori l’Avvocato Giuseppe Rossodivita, Presidente della Commissione Giustizia del Partito Radicale, l’Avvocato Agostino Ferramosca, membro del Direttivo della Camera Penale del Piemonte e Valle d’Aosta, l’Avvocato Davide Mosso, membro dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane, ha l’obiettivo di proporre iniziative anche legislative per riformare la complessa e disastrata giustizia in Italia.

Sarà un’occasione per confrontarsi con Avvocati, esponenti politici e cittadini e far conoscere le diverse proposte del Partito Radicale che da sempre è impegnato per una Giustizia giusta.

L’incontro si svolgerà online attraverso la piattaforma Zoom ed è aperto a chiunque ne faccia richiesta al seguente indirizzo email: radicaliprpiemonte@gmail.com