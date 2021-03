Tram deragliato, nessuna rottura sui binari della linea 10. Lapietra: “Avvieremo indagine con tecnici esterni”

Verranno avviate nei prossimi giorni le indagini per fare luce sull’incidente del tram della linea 10, deragliato nella mattina di sabato 27 febbraio all'altezza di piazza Caio Mario.

Intanto, a dare un’idea di quanto accaduto è l’assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra, che ha risposto a una richiesta di comunicazioni avanzata dal consigliere Aldo Curatella: "Dalle prime rilevazioni non sono emerse anomalie dei binari, bisogna capire la dinamica dell'incidente ma posso dire che non c'erano rotture sui binari".

“Per fortuna - ha ricordato l’assessore - la vettura era fuori servizio, quindi fortunatamente non c'erano persone a bordo e non ci sono stati feriti”. In questo momento la motrice è ferma e in attesa dello scarico della scatola nera. “Nei prossimi giorni - ha concluso Lapietra - si effettuerà un'indagine con tecnici esterni dell'Ustif e interni di Gtt".

Curatella ha evidenziato come gli episodi di tram deragliati non siano inusuali: “Capita più o meno una volta ogni 6 mesi, due volte all’anno”.