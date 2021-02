tram deraglia in piazza Caio Mario e si spezza; tanta paura ma nessun ferito

È deragliato e si è spezzato in due, mentre entrava nella rotonda di piazza Caio Mario, in zona Mirafiori, un tram della linea 10. A bordo numerose persone ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Ancora da chiarire la cause dell'incidente. Sia la linea 10 che la 4 sono limitate al piazzale nelle direzioni corso Settembrini e Strada del Drosso.

Sono stati predisposti da Gtt bus integrativi per coprire il resto della tratta.