Nelle scuole cottolenghine di Torino, Pinerolo e Brusasco arriva la Dog Therapy

Parte il 4 marzo nella Scuola Primaria e Secondaria Paritaria Cottolengo di Torino il progetto nazionale Basta una Zampa - Dog Therapy, che porta gli amici a quattro zampe a incontrare i bambini e i ragazzi nelle scuole di tutta Italia. Si prosegue con l'avvio del progetto nelle scuole d'Infanzia del Cottolengo, lunedì 8 marzo a Pinerolo e mercoledì 10 a Brusasco.

Basta una Zampa, progetto ideato e sostenuto da For a Smile Onlus, prende il via presso l'istituto di ispirazione Cristiana con sede nel cuore del quartiere di Porta Palazzo a Torino per coinvolgere le classi dell'ultimo anno di Primaria, e accompagnarle nel delicato passaggio alla scuola Secondaria, in un momento di grande incertezza e instabilità. Un incontro settimanale, il giovedì, di un'ora per ciascun gruppo-classe, fino al 27 di maggio. Gli incontri avranno luogo nel cortile interno alla scuola e si sposteranno in una sala coperta adiacente al cortile in caso di maltempo. Un incontro la settimana fino alla fine di maggio anche per i piccoli delle scuole d'Infanzia di Pinerolo e Brusasco, che potranno relazionarsi con i cagnolini per prendere fiducia e confidenza nel tempo.

Il progetto, completamente sostenuto da For a Smile Onlus, coinvolge una decina di operatori certificati I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali - Dog Therapy), accompagnati dai loro simpatici cagnolini educati per le attività coi bambini e una veterinaria comportamentista specializzata, che lavoreranno insieme agli operatori dell'equipe pedagogica delle scuola e gli insegnanti delle classi.

“La sinergia creata tra il sistema scolastico cottolenghino - spiega don Andrea Bonsignori, direttore delle Scuole Cottolengo - e l'associazione “For a Smile Onlus” è guidata dalla volontà delle nostre scuole di voler accrescere e migliorare la qualità dell' offerta didattica e socio-culturale. Siamo convinti che la Dog Therapy, pratica riconosciuta ufficialmente come terapia già nel 2003, possa rappresentare nel processo evolutivo e di crescita dei nostri bambini uno sviluppo della propria intelligenza emotiva, e possa essere un utile supporto in situazioni difficili e di disagio. Sviluppare una relazione tra bambini e animali permette di apportare, anche a soggetti con specifiche disabilità, senso di sicurezza e tranquillità; aumento della propria autostima; miglioramento delle doti relazionali. La Dog Therapy, soprattutto in questo periodo di solitudine sociale e relazionale, può equilibrare una carenza che contrariamente potrebbe produrre situazioni di disagio emotivo. Questa iniziativa è un ulteriore segno coerente della volontà di chi fa scuola all'interno delle strutture Cottolengo di dare un servizio attento ad ogni esigenza, un aiuto ai più deboli, a tutti i nostri ragazzi e ragazze”.