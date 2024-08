Boom di visitatori nei Musei a Ferragosto. Alla Mole 13mila presenze, quasi 18mila all'Egizio

Anche quest’anno è boom di visitatori al Museo Nazionale del Cinema di Torino, che si riconferma una delle mete più gettonate della nostra città e della Regione: nel lungo weekend di Ferragosto oltre 13.000 persone provenienti da tutto il mondo hanno varcato la soglia della Mole Antonelliana, mille in più rispetto allo scorso anno.

“I dati dei primi 15 giorni di agosto sono molto buoni, in aumento rispetto a quelli dello scorso anno e confermano, come già annunciato, il trend positivo dei primi sette mesi del 2024 con oltre 500.000 visitatori, un record dall'apertura del museo - sottolineano Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, rispettivamente presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema. La cultura continua ad essere uno dei grandi punti di forza del nostro Paese, grazie anche a politiche culturali lungimiranti e di alto livello”.

Questa estate al Museo Nazionale del Cinema è possibile visitare due grandi mostre. "Movie Icons. Oggetti dai set di Hollywood" è allestita all'interno del museo e propone centoventi oggetti originali di scena, costumi e memorabilia provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, mentre al piano di accoglienza è possibile visitare gratuitamente "Tonino De Bernardi. Il cinema senza frontiere", un omaggio al grande autore d'avanguardia torinese e alla sua influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale

Numeri da record al Mauto

Nei quattro giorni del Ponte di Ferragosto, da giovedì 15 a domenica 18, il Museo Nazionale dell’Automobile ha registrato un’affluenza di 6.465 visitatori. Un risultato in crescita di 1.200 accessi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Continua ad attirare tanti turisti, famiglie e appassionati di sport sia dall’Italia che dall’estero la grande mostra “AYRTON SENNA FOREVER”, che raccoglie le auto più significative guidate da Senna nel corso della sua carriera, dalla prima Formula Ford all’ultima Williams, oltre a documenti, pubblicazioni e memorabilia.

Boom all'Egizio

Sono stati 17.970 i visitatori del Museo Egizio a cavallo delle festività di Ferragosto, da mercoledì 14 a domenica 18 agosto 2024. Un dato in linea con quello registrato lo scorso anno, malgrado i cantieri che rendono temporaneamente inagibili alcune parti del museo. Nel 2023, infatti, l’Egizio aveva registrato 17.032 ingressi nei 5 giorni di festività dall’11 al 15 agosto 2023.

Le giornate che hanno avuto maggiore affluenza di pubblico quest’anno sono state giovedì 15 agosto con 3.846 ingressi e venerdì 16 agosto, con 4.121 visitatori.

In chiusura del ponte di Ferragosto questa sera alle 20 all’Egizio è in programma la Passeggiata del Direttore. Christian Greco accoglie in Museo a porte chiuse una trentina di visitatori. L’appuntamento è sold out.

Venaria sfiora quota 10mila

La Venaria Reale si conferma come una delle principali mete del turismo culturale in Italia: sono stati 2.024 i visitatori nella giornata odierna di Ferragosto, mentre i turisti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero che da inizio mese hanno potuto ammirare la Reggia, i Giardini, la mostra "Capodimonte da Reggia a Museo" e il Castello della Mandria, sono stati quasi 20.000.

Molto apprezzata è stata in particolare la proposta delle "Sere d'Estate alla Reggia" che prevede l'apertura del complesso con biglietto speciale ogni venerdì e sabato fino alle ore 23, con i Giardini illuminati da migliaia di candele, possibilità di ascoltare musica, intrattenersi con aperitivi e cocktail: ogni serata ha registrato la media di 2.000 visitatori.

La programmazione delle "Sere d'Estate" continua fino a fine mese.