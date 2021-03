A fuoco l'ex palazzo Fiat in corso Ferrucci: le colonne di fumo si vedono da ogni angolo della città [FOTO e VIDEO]

Grosso incendio in corso Ferrucci a ex palazzo Fiat: le colonne di fumo si vedono da ogni angolo della città

Poco dopo le ore 14 si è sviluppato un grossissimo incendio all'ex palazzo Fiat di corso Ferrucci, all'angolo con corso Peschiera.

Una delle ipotesi è che il rogo si sia sviluppato sul tetto dell'edificio, dove erano in corso dei lavori, ma non è da escludere che alla base vi sia stato un guasto alla centrale termica. Le colonne di fumo, altissime, si vedono da ogni angolo della città. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo con numerose squadre.

Purtroppo tanti curiosi si sono avvicinati alla zona, con decine di persone e assembramenti su ogni lato del corso.

Sul posto stanno confluendo diverse squadre dei pompieri, si annuncia un intervento lungo e difficile per avere ragione delle fiamme. Le operazioni sono coordinate dal funzionario di servizio anche con l'utilizzo di 2 autoscale, un'autobotte, il nucleo nbcr e il carro autoprotettori. Nessuna persona risulta coinvolta o ferita.

Attorno alle 15.30, come testimonia l'ultima immagine della gallery, i pompieri hanno domato le fiamme e la situazione sta tornando sotto controllo.



Sui fatti di questo pomeriggio, poi, è intervenuta anche l'azienda che è impegnata nell'intervento di ristrutturazione: "La nostra società intende, anzitutto, rassicurare sul fatto che l’incendio oggi divampato sul tetto dell’ex Fiat Engineering di Corso Ferrucci non ha registrato vittime o feriti, né tra gli operai né tra gli utenti dell’edificio, tutti totalmente incolumi", dicono da Secap spa. E aggiungono: "Ci siamo immediatamente attivati per collaborare con i Vigili del Fuoco e con le Autorità competenti sia per eliminare ogni situazione di pericolo potenziale nel più breve tempo possibile, sia per acclarare quanto accaduto e le relative dinamiche".

"La nostra azienda, infatti - proseguono dall'azienda - opera soltanto su una porzione specifica del complesso immobiliare e, allo stato, non si ha alcuna contezza del punto di propagazione dell’incendio e delle relative cause. Allo stato, sono ovviamente in corso delle verifiche interne per comprendere quali siano state le ragioni dell’incendio; se siano, in qualche modo, riferibili al nostro cantiere o meno; a chi siano riferibili eventuali responsabilità. La policy sulla sicurezza della Secap è assolutamente stringente e possiamo garantire che tutto il personale osserva un rigido protocollo in materia, appunto, di sicurezza".